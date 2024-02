Emu riss aus Gehege aus und wurde erschossen

Der australische Laufvogel „Nando“ wurde am Samstag von einem Verkehrsteilnehmer auf einem Feld neben einer Landstraße entdeckt. Einen Tag zuvor war er aus seinem Gehege in Schlotheim ausgebrochen, wie die Polizei in Nordhausen berichtete. Doch alle Versuche, das Tier wieder einzufangen, seien gescheitert. Selbst der Halter, der kontaktiert wurde, habe „Nando“ nicht bändigen können, heißt es.