Mit Feuerlöscher Autos demoliert: Vandale entlarvt

Am Tatort Spuren hinterlassen

Anhand von am Tatort vorgefundenen Spuren sei die Polizei auf den 27-jährigen Einheimischen gekommen. „Der Verdächtige zeigte sich teilweise geständig“, so die Ermittler. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Nach Abschluss der Erhebungen erfolgen entsprechende Anzeigen.