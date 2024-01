Rodler Kallan fuhr wieder auf das Stockerl

Der Ebener bewirbt sich weiter für einen Einsatz im Weltcup. Im Juniorenweltcup gibt er immerhin alles, um erfolgreich zu sein. Nach seinem Sieg in Winterberg in der Vorwoche hat der 19-Jährige am Freitag in Bludenz den zweiten Rang erreicht. „Im ersten Lauf hatte ich einen kleineren Fehler und im zweiten Lauf dann einen Riesenfehler mit mehreren Bandenberührungen…. Da wäre sicher der Sieg drinnen gewesen, ich bin aber froh dass es noch für Platz 2 gereicht hat, da auch die Trainingsläufe sehr fehlerhaft waren“, bilanzierte Kallan im „Krone“-Gespräch.