Mutmaßliche Spion-Taube nach 8 Monaten „Haft“ frei

Acht Monate wurde das Federvieh im Tierkrankenhaus Bai Sakarbai Dinshaw Petit in Mumbai gefangen gehalten: Die Ringe an seinen Beinen hatten die Aufmerksamkeit von Ermittlern erregt. Diese waren mit Zeichen beschriftet, die chinesischen Buchstaben ähnelten. Die Taube wurde daraufhin zur Untersuchung in Gewahrsam genommen.