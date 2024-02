Die Revolt-Band „Pussy Riot“ gastiert im Jazzit

„Take The A-Train“-Festival feiert 10. Jubiläum

Als Klassiker 2024 zurück ins Programm kehrt das „Take The A-Train“-Festival. Es ist bereits die zehnte Ausgabe des Formats, die im September über die Bühne geht. Genauer gesagt über mehrere Bühnen. Denn das Publikum darf sich auf zusätzliche Spieltage sowie neue Locations rund um das Bahnhofsviertel freuen. Ex-Jazzit-Chef Andreas Neumayer ist weiterhin als Kurator mit an Bord.