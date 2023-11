2 weitere Luxusjachten in Putins Besitz entdeckt

Die „Victoria“ und ihr Begleitschiff „Orion“ befinden sich derzeit nicht in ihrem Heimathafen in Sotschi, sondern in der Türkei und damit in NATO-Gebiet. Denn das größere der Schiffe soll in Istanbul gewartet werden. Bei „Victoria“ soll es sich um die größte Jacht Putins im Schwarzem Meer handeln.