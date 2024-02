Sturm-Sportchef: „Was, wenn das nun Schule macht?“

Klopp war bedient

Bei Sturm kamen beim Belgien-Aufreger Erinnerungen an das LASK-Spiel im November hoch. Ein Böving-Nachschuss nach Sarkaria-Elfer wurde annulliert, weil der Däne laut VAR zu früh im Strafraum gewesen sein soll. Es war die erste von insgesamt drei Fehlentscheidungen beim 1:3 in Linz. „Die Entscheidung in Belgien hat mich schon ziemlich überrascht. Und ich finde sie auch nicht gut. Was, wenn das in anderen Ländern nun Schule macht“, fragt sich Sportchef Andreas Schicker. „Es will wohl keiner, dass jetzt nach VAR-Fehlern alle Spiele wiederholt werden müssen“