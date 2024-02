Rehazentrum vergrault nun ungeliebte Tagesgäste

Heiße Debatten in der Sauna

Zudem soll sich so mancher Tagesgast daneben benommen haben. „Tagesgäste haben Patienten aus der Tagesgästesauna vertrieben. Patienten dürfen aber alle Einrichtungen und damit sowohl die Patienten- als auch die Tagesgästesauna benutzen.“ Laut Lindner war das Jahresticket um 490 Euro ohnehin ein „Geschenk“. Zum Vergleich: Im viel größeren Welldorado in Wels kostet die Jahreskarte rund 340 Euro