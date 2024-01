1. FC Köln trauert um „Kettenhund im Mittelfeld“

Während seiner Zeit in Köln wurde Simmert in 477 Pflichtspielen eingesetzt, wobei er in 259 Erstligapartien in Folge auf dem Rasen stand - bis heute Rekord in der Bundesliga für einen Feldspieler. Nun verstarb der zweikampfstarke Mittelfeldprofi in der Nacht auf Mittwoch im Alter von 79 Jahren nach langer Krankheit.