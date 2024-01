Schwester bei Prozess: „Denk an Mama und Papa“

Sogar Einweisung drohte

Wegen seiner Vorstrafen riskierte der Angeklagte bis zu viereinhalb Jahre Haft und Einweisung in eine Anstalt. „Denk an Mama und Papa“, rief die Schwester ihm zu, als der Staatsanwalt das Angebot zu zwei Jahren Haft aussprach. „Ich hab’ eh schon genug Strafe“, meinte der Angeklagte, der nicht einsah, warum er - umringt von vier Bewachern - hier saß und zu den zehn Jahren, die er schon absitzen muss, noch mehr dazukommt. Am Ende gestand er, nahm zwei Jahre Haft und alle Zahlungen an.