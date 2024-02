Soziale Ächtung und Rauswurf für Amtsleiter

Viele auf Tauchstation

Beim Verein - aus rechtlichen Gründen darf nicht näher auf den Vereinszweck eingegangen werden - in dem er bis zu seiner Inhaftierung in leitender Position tätig war, will niemand Auskunft geben, wie mit der Mitgliedschaft umgegangen werden soll. In der betroffenen Gemeinde sind die führenden Politiker offenbar auf Tauchstation gegangen, Telefonanrufe - die „Krone“ bemüht sich seit vergangenem Sonntag - werden nicht abgehoben oder beantwortet. Doch scheint der leitende Gemeindebedienstete in seiner Funktion jetzt nicht mehr öffentlich auf.