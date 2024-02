So tricksen böse Händler beim Autokauf

Überweisungsbestätigung per WhatsApp

„So hatte der Geschäftsmann scheinbar die Überweisung an Ort und Stelle online durchgeführt und mir kurz darauf einen Screenshot der Quittung per WhatsApp zukommen lassen“, so der 44-Jährige. Bis die 2300 Euro am Konto des Verkäufers sind, könne das bis zu 48 Stunden dauern, soll der Kartenhändler erklärt haben.