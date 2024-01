Naturschutzbund will Luft-100er auf A10 zurück

Außerdem widerspreche die Abschaffung den Leitlinien des Umweltbundesamtes, wonach derartige Maßnahmen erst „nach einem dreijährigen Zeitraum ohne Überschreitung“ vorgeschlagen werden. „Der in Hallein an der A10 gemessene Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid (NO2) hat den Grenzwert (...) jedoch in den Jahren 2007-2022 nur mit Ausnahme einer knappen Unterschreitung im Coronajahr 2020 immer überschritten“, so der Naturschutzbund. „Selbst nach dem konservativen Szenario der eingeholten Studie (...) führt die Aufhebung des flexiblen Tempolimits auf der A10 im Jahr 2024 zu einer Überschreitung des gesetzlichen Jahresmittelgrenzwerts“, heißt es weiters. Und selbst wenn dieser gesetzliche Grenzwert für Stickstoffdioxid doch eingehalten werden sollte, widerspreche die Aufhebung dem Ziel der „Erhaltung der Luftqualität dort, wo sie gut ist“ gemäß der Luftqualitätsrichtlinie und dem entsprechenden Ziel des österreichischen Immissionsschutzgesetzes - Luft.