Fischer positioniert sich gegen Rechtsextremismus

Die Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes erlebt Rassismus am eigenen Leib. „In meiner Kindheit habe ich kaum Rassismus erlebt. Das änderte sich schlagartig, als ich plötzlich in der Öffentlichkeit stand. Die Menge an Hasskommentaren in den sozialen Medien nimmt seit einigen Jahren zu, aber auch in meinem Beruf erlebe ich Rassismus“, erzählt sie. „Einmal bot mir ein TV-Sender an, über mehrere Filme hinweg Rollen wie die beste Freundin der Hauptrolle zu spielen. Als ich fragte, warum nicht die Hauptrolle, hieß es, dass man Leute mit Migrationshintergrund leider nicht in einer Hauptrolle besetzen könne.“