„Wir haben jedes Jahr 1000 Anmeldungen“

Viele erinnern sich: Das Bruckner Konservatorium in der Wildbergstraße - das Gebäude musste in den letzten Jahren dem Bruckner Tower weichen - war ein klingendes Haus, aber eben noch keine Uni. Vor 20 Jahren folgte dann eine Pionierleistung. „Es war das erste Landeskonservatorium in Österreich, das den Schritt hin zur Universität machte“, sagt Rektor Martin Rummel. Damals begann die Umwandlung in die Anton Bruckner Privatuniversität, die finanziell vom Land OÖ getragen wird.