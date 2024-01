So sieht Bangles-Sängerin Susanna Hoffs mit 65 aus

Die Band wurde 1981 von den Schwestern Vicki und Debbie Peterson gegründet, die ein drittes Mitglied - Susanna Hoffs - per Zeitungsinserat fanden. Ihre größten Hits waren „Manic Monday“ (1985), „Walk Like an Egyptian“ (1986) und „Eternal Flame“ (1989). Allesamt schwungvolle Mitsinghits, die einen in Bewegung bringen.