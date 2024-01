„Widerlich!“ Große Aufregung um Liverpool-Talent

„Nicht richtig, dass so etwas passiert“

Doch das sportliche Geschehen rückte in den Hintergrund. Fans in den sozialen Medien forderten, dass der Liverpool-Youngster für seine Aktionen nachträglich gesperrt werden sollte. Ein User sprach etwa von einem „widerlichen Verhalten“ des jungen Fußballers: „Liverpool sollte das genauer untersuchen, es ist nicht richtig, dass so etwas passiert.“ Gut möglich, dass diese Szenen noch ein Nachspiel haben …