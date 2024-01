ÖFB-Trio in der Champions League ausgeschieden!

Eigentor von Georgia Stanway bedeutete das Aus

Die Bayern lagen bis zur 88. Minute auf Aufstiegskurs. Giulia Gwinn (36.) brachte die Münchnerinnen per Kopf im Anschluss an einen Eckball von Naschenweng in Führung (36.). Zwei Minuten nach dem Ausgleich durch Tabitha Chawinga (73.) köpfelte Sydney Lohmann (75.) die Heimischen neuerlich in Führung. Ein Eigentor von Georgia Stanway (88.) bedeutete aber das Aus, weil ein Treffer von Zadrazil in der 97. Minute wegen Abseits zurecht aberkannt wurde.