Geld für Oldtimer und Urlaub statt Tierrettung

Den Polizeiangaben nach soll auch ein Oldtimer mit Vereinsgeldern restauriert worden sein. Tatsächlich findet sich am Vereinssitz auch ein jahrzehntealter Jeep in den Farben der US-Army, der in einen Rettungswagen verwandelt wurde. Auch die Strafbehörden nennen „diverse Fahrzeuge, Motorboote und sonstige private Anschaffungen“. Außerdem sollen sich mit dem Geld ihrer Unterstützter den Lebensunterhalt bestritten haben. Zu den Vorwürfen schweigen die Beschuldigten: „Sie sind nicht geständig und verweigern jede Aussage“, so Hans Wolfgruber von der Polizei.