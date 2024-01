Therme bleibt beim Land, Betreibersuche läuft

Investitionen in die Therme, keine Hochsaisonpreise

Fix sei aber, dass es Investitionen in den Standort braucht. Nach der Übernahme ist auch innerhalb der Belegschaft wieder Ruhe eingekehrt, sagt Betriebsratsvorsitzende Karina Weinbacher. „Die Mitarbeiter haben am 1. Jänner gesehen, dass es weitergeht. Auch die Buchungslage im Hotel ist gut. Wir sehen auch bei der Therme bereits einen deutlichen Aufwärtstrend“, erklärt Weinbacher. Eine erste Maßnahme sei bereits umgesetzt worden, es werde keinen Hochsaisonpreise in der Therme mehr geben.