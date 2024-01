Volkslied-Gigant Heino adelt den Wiener Opernball

Er hat Vieles durchmachen müssen in den vergangenen Wochen und Monaten. Dennoch beißt sich Entertainer Heino durch. „Ich tue das für Hannelore und für meine Fans, die mir enorm viel Kraft geben“, erzählte er der „Krone“ zuletzt, als wir ihn bei seiner Rückkehr nach Kitzbühel direkt in der Gamsstadt trafen. Bis dahin lebte er bei Helmut und Nicole Werner mit deren kleinen Sohn Lennie in deren Haus in der Steiermark, doch nun sind sie alle nach Tirol in Heinos Wahlheimat übersiedelt.