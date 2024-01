Sechs Männer aus Syrien über Grenze gebracht

Beamten der PI Ferlach und der PI Feistritz/Rosenthal gelang es, die Autos wenig später am Fuße des Loiblpasses anzuhalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle zu unterziehen. In den Fahrzeugen- mit rumänischem sowie kroatischem Kennzeichen - befanden sich jeweils zwei Personen. Bei den Insassen handelt es sich um vier rumänische Staatsbürger im Alter von 27 bis 41 Jahren. Die Männer gaben an, die Grenzkontrollen nicht bemerkt zu haben.