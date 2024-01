Nacktfotos der Ehefrau an Schwiegermutter gesandt

Eigene Schwiegermutter erpresst

In der Textnachricht nötigt er die Pensionistin, keine weiteren rechtlichen Schritte gegen ihn zu unternehmen. Andernfalls werde er die Nacktfotos an 50 Leute in Vorarlberg schicken. In der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch am Dienstag bekennt sich der Mann schuldig. „Ich wollte einfach, dass sie Ruhe geben“, rechtfertigt er sich. Staatsanwältin Claudia Gerstgrasser verurteilte die Tat als geschmacklos und fügte hinzu: „Keine Mutter will ihr Kind so sehen.“