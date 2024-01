Hai-Angriff im Hafen von Sydney: „Wasser war rot“

Opfer brachte sich noch selbst in Sicherheit

Herbeigeeilte Helfer beschrieben später die Szene: „Lauren, das Opfer, zog sich an der Seite des Hafenbeckens hoch und versuchte, sich in Sicherheit zu bringen“, sagte ein Anrainer. „Ihr Bein hing irgendwie hinter ihr her - das Wasser hinter ihr war überall rot vor lauter Blut.“ Der Anblick sei schrecklich gewesen. Laut Augenzeugen und Experten handelte sich bei dem Raubfisch um einen Bullenhai.