Betrüger blieb Haubenkoch 27.000 Euro schuldig

Schaden in der Höhe von 27.000 Euro entstanden

Der Wiener hatte die Küche des Vier-Hauben-Kochs im Gut Purbach geschätzt. „Als Gast im Restaurant hat er die Rechnung bezahlt“, sagt Stiegl. Als Zimmergast hinterließ A. jedoch 27.000 Euro Schaden. Am Montag sah ihn das Opfer vor Gericht in Eisenstadt wieder. Der Vorwurf laut Anklage: schwerer Betrug. Zusätzliche Zeugen werden geladen - Verhandlung vertagt.