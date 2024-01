Krisengespräch: So geht es im Asylheim weiter

Das Asylheim in Spital am Semmering sorgt wieder für Schlagzeilen: Eine Feuerbeschau förderte Mängel im Bereich des Brandschutzes zutage, nun kam es zu einem Krisengespräch zwischen der Bürgermeisterin und dem BBU-Geschäftsführer. So geht es nun mit dem „Haus Semmering“ weiter.