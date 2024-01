Messezentrum wieder in Gemeindehand

2,5 Millionen Euro werden investiert

Mit der Übernahme erfolgen auch die nächsten Investitionen am 30.000 Quadratmeter großen Gelände. Rund 2,5 Millionen Euro will man investieren, um das Messezentrum zukunftsfit zu machen, erklärt Inform Events Geschäftsführer Roland Poiger. Ein Teil davon ist in die Revitalisierung der Außenanlagen und die Neugestaltung der Parkplätze geflossen. „Zusätzlich werden auch neue Lagermöglichkeiten geschaffen und im Herbst soll ein Indoorspielbereich in Betrieb gehen“, kündigt Poiger an.