Mit Totschläger, Messer & Co. in Waffenverbotszone

Am 1. Dezember 2018 wurde die berüchtigte Innsbrucker Bogenmeile zur ersten Waffenverbotszone in Österreich. Im März 2019 kam dann in der Tiroler Landeshauptstadt die zweite im näheren Umfeld des Hauptbahnhofes (Vorplatz - Südtiroler Platz mit den Seitenstraßen Salurner Straße bis Adamgasse und Brixner Straße bis Meinhardstraße sowie Brunecker-Straße bis Museumstraße) dazu.