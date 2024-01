Wien: Gruppe prügelte 18-Jährigen krankenhausreif

Täter entkamen unerkannt

Der Täter feuerte auch einmal auf den jungen Mann. Ein zweiter Schuss dürfte in die Luft abgegeben worden sein. Das Opfer erlitt bei der Attacke schwere Kopfverletzungen, konnte aber flüchten, bevor die Polizei kam. Auch die Täter entkamen unerkannt. Erst einige Stunden später meldete sich der Bruder des 18-Jährigen in einer Polizeiinspektion und sagte, dass der junge Mann in einem Krankenhaus sei.