Geiselnehmer hatte zunächst 6 Menschen in Gewalt

Der Geiselnehmer vom Münsterplatz in Ulm hatte am Freitagabend Sicherheitskreisen zufolge zunächst sechs Menschen in seiner Gewalt. Das geht aus einem Lagebericht des Innenministeriums hervor. Fünf ließ er demnach dann wieder frei. Eine Geisel bedrohte er mit einer Schusswaffe und verlangte von der Polizei erschossen zu werden.