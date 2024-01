73 Punkte! Doncic bei Dallas-Sieg in eigener Liga

Dallas-Star Luka Doncic hat in der National Basketball Association mit sagenhaften 73 Punkten in einem Spiel einen Saisonrekord aufgestellt. Der Slowene lieferte beim 148:143 der Mavericks gegen die Atlanta Hawks am Freitag (Ortszeit) eine große Show ab. Erfolgreicher waren in einem Spiel einzig Wilt Chamberlain (100 Punkte im Jahr 1962, 78 im Jahr 1961) sowie der verstorbene Kobe Bryant (81 Punkte im Jahr 2006).