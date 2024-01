Schörghofer: „Verband muss die Heim-WM nutzen“

Emotion und Spektakel

Aber wie? Diese Frage stellt sich auch der Gewinner von vier WM-Medaillen. Schon der Einstieg in den Skisport ist eine Hürde. Liftkarten werden immer teurer, sind kaum leistbar. Das stößt dem Familienvater, der mit seiner Frau Nina und den Kindern Matthäus und Salome in Wagrain wohnt, sauer auf. „Skifahren darf nicht so elitär werden, dass es irgendwann niemand mehr macht. Dabei gehört es einfach zu unserer Kultur dazu.“