Tourismus darf trotz Hürden über Rekorde jubeln

Viele deutsche Gäste

Das im Verhältnis stärkere Wachstum der Auslandsgäste spiegelt im Burgenland das veränderte Reiseverhalten der Post-Corona-Phase in Europa wider, in der Reisen in andere Länder wieder wesentlich stärker gebucht wurden. Die Liste der stärksten Auslandsmärkte führt erneut Deutschland mit 404.507 Übernachtungen an - ein Plus von 13,5 Prozent zu 2022 -, gefolgt von Ungarn mit 45.934 Übernachtungen, der Tschechischen Republik, der Schweiz und der Slowakei.