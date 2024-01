Erster Stopp Kilimandscharo, dann gings zur Safari

Am 6. Jänner war es endlich so weit, der Trip ging los. 18 Leute plus Rudi Stangl, Gepäckträgern und Köchen machten sich auf den Weg auf den Kilimandscharo. Sechs Tage ließen sie sich dafür Zeit. „Wir hatten zwei Akklimatisierungstage, damit man sich an die dünne Luft gewöhnt“, schildert Kropf. Fast hätte er aufgegeben. „Als wir uns zum Gipfel aufmachten, war die ersten drei Stunden alles okay. Dann hab ich mich hingesetzt und wirklich hinterfragt, was ich hier eigentlich mache.“