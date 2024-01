Waldviertler All-Tourist hebt heute ab!

Erster kommerzieller Flug im Vorjahr

Virgin Galactic konnte erst im Juli vergangenen Jahres damit beginnen, auch Touristen ins All zu befördern, es folgten weitere kommerzielle Flüge nahezu im Monatstakt. Ende 2018 gelang der „VSS Unity“ erstmals das Vorstoßen in den Weltraum, 2021 konnte eine Mannschaft mit Firmengründer Branson an Bord den Flug absolvieren. Dem waren viele Jahre der Entwicklungsarbeit und so mancher Rückschlag vorausgegangen.