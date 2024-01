Jugendlicher drohte Mitschülern mit Amoklauf

Statt Haft gibt es 25 Sozialstunden. So milde „bestraft“ wurde gestern ein Jugendlicher am Landesgericht Feldkirch für Taten, die normalerweise mit Gefängnisstrafen geahndet werden. Der Grund: Der Schüler ist unbescholten und einsichtig. „Er hatte im Herbst letzten Jahres an einer Mittelschule in Dornbirn mehrfach eine Schülerin misshandelt. Einem anderen Mädchen aus der Klasse drohte er, dass er sie zusammenschlagen werde. Anschließend ließ er seine Mitschüler wissen, dass er einen Amoklauf starten werde, und verkündete, wer zuerst daran glauben müsse, darunter auch eine Lehrerin“, so Staatsanwalt Manfred Bolter zu Beginn der Verhandlung.