Leyla mit Mike auf Tuchfühlung: Kim flippt aus!

Doch der Friede sollte nicht lange anhalten - denn plötzlich stand auch Mikes Ex Kim, mit der er sich tags zuvor am Lagerfeuer gefetzt hatte, am Weiher. Äußerlich blieb die 28-Jährige zwar ganz cool, doch innerlich brodelte es heftig. „Ich bin schockiert. Mich haben voll viele Leute vorgewarnt, dass sie so ist und dass sie einen Scheiß drauf gibt, wenn es um Männer geht!“, schimpfte Kim sogleich drauflos. Anya versuchte zu schlichten, erklärte: „Da waren ganz viele Tiere und sie brauchte jemand, der sie trägt!“