Gestohlenes Schwein mit Eisenstange tot gequält

Kurioses Diebesgut fanden Polizisten bei der Anhaltung eines Autos in Weitra im Bezirk Gmünd (NÖ). Im Kofferraum lag ein Schwein, das nur noch zappelte. Auch in dem Fahrzeug: Ein rumänisches Vater-Sohn-Gespann, das sich jetzt in Krems vor dem Schöffensenat verantworten muss.