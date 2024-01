Alpinpolizist stürzte bei Einsatz 40 Meter in Bach

Passiert ist dies bereits am vergangenen Samstag, die Polizei vermeldete es aber erst am Donnerstag. Was war passiert? Der 34-jährige Deutsche war in der Nähe eines Lokals bei der Suche nach seinen Skiern auf eine Mauer gestiegen. „Als er sich dabei über das Geländer beugte, verlor er das Gleichgewicht und stürzte zirka 60 Meter über steil abfallendes Gelände, ehe er im teils zugefrorenen Steißbach zu liegen kam“, so die Ermittler.