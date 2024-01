„Nehammer glaubt, er ist der neue Kennedy!“

„Nehammer hat versagt“

Auch zur Rede von Bundeskanzler Karl Nehammer meldet sich Kucher zu Wort. „Jetzt glaubt er, er ist der neue Kennedy und haltet eine Rede zur Lage der Nation. Er philosophiert herum, was er im Jahr 2030 macht.“ Nehammer habe in den letzten zwei Jahren einen einzigen Job gehabt: Nämlich dafür zu sorgen, dass die Teuerung bekämpft wird und man die Preise in Österreich senkt. „In diesem zentralen Bereich hat er versagt“, so Kucher.