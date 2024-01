Vaughn über Schiffer: „Sie hat mich dazu gedrängt“

„Meine Frau hat mich dazu überredet“

Matthew Vaughn promotet derzeit seinen neuen Film „Argylle“. In der Talkshow „The One Show“ rührte der Regisseur am Dienstag gemeinsam mit Darsteller John Cena die Werbetrommel für den Streifen und verriet dabei ein privates Detail. „Meine Frau hat mich dazu überredet, Regisseur zu werden“, enthüllte Vaughn und fügte hinzu, dass sie einst zu ihm gesagt habe: „Führ du bei ,Layer Cake‘ Regie.“