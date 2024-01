EU einigt sich auf Militäreinsatz im Roten Meer

Ursprünglich war geplant gewesen, die bereits existierende Antipiraterie-Operation „Atalanta“ im Indischen Ozean auszuweiten. Das Vorhaben scheiterte jedoch am Widerstand der spanischen Regierung, die derzeit die Führungsnation ist. Die EU-Außenministerinnen und -minister trafen am Montag in Brüssel zusammen, um mitunter über die Lage im Nahen Osten debattieren. Auch der israelische Außenminister Israel Katz nahm teil.