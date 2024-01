Diebe stiegen in Häuser ein, als Opfer schliefen

Ermittlungen laufen

Alle Kästen und Schränke wurden in einem unbewohnten Bauernhaus in der Steinamangerer durchwühlt. „Aktuell wird in sechs Fällen ermittelt. Bei manchen Adressen waren die Besitzer während der Coups zu Hause“, so ein Fahnder. Die ganze Beute: zwei TV-Geräte, Laptop, Bargeld, WLAN-Box. Spuren sind gesichert.