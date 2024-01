Frankreich verbietet Fischfang an Atlantikküste

Hunderte französische Fischereiboote können zum Schutz von Delfinen an der Atlantikküste einen Monat lang nicht in See stechen. Seit Montag bis zum 20. Februar ist das Ausfahren für bestimmte Boote im Golf von Biskaya untersagt. Berichten zufolge sind etwa 450 Boote betroffen. Umweltminister Christophe Béchu schrieb auf X von einer „schmerzlichen, aber notwendigen Maßnahme, um das versehentliche Fangen von Delfinen zu reduzieren“.