Kind (3) fällt in Bach - Mutter springt hinterher

Dramatische Szenen am Sonntag in Ischgl! Eine Mutter (39) geht mit ihrer Tochter (3), die sie in einem „Kinder-Bob“ nachzieht, neben dem Trisanna-Bach spazieren. Doch plötzlich stürzt das kleine Mädchen in den Bach. Die Mutter zögert keine Sekunde und hechtet hinterher.