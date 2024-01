Kitz in französischer Hand: „Kann‘s nicht glauben“

Weltstar-Alarm im „Krone“-Weltcup-Haus in Kitzbühel! Rallye-Legende Sebastien Ogier schaute vorbei und sprach mit Michael Fally über den Umstand, dass Kitzbühel - dank des Doppelsiegs von Cyprien Sarrazin - fest in französischer Hand ist. „Ich kann‘s nicht glauben“, schwärmt Ogier. Das Interview in voller Länge sehen Sie hier im Video (oben).