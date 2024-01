Babinsky: „Es geht schon ein bisserl besser“

Im ORF-Interview unmittelbar nach seiner Fahrt auf Platz vier in der Abfahrt hatte er sich noch „sprachlos“ gegeben. Beim Besuch im „Krone“-Weltcup-Haus am Nachmittag meinte Stefan Babinsky: „Jetzt ist‘s schon ein bisserl besser.“ Das Interview mit Österreichs Top-Läufer, geführt von Michael Fally, sehen Sie hier (im Video oben) in voller Länge.