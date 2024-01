Kastrationsaktion von Land und Tierärztekammer

In Österreich ist die Kastration von Freigängerkatzen gesetzlich vorgeschrieben. Als Ausnahmen gelten nur bei der Bezirkshauptmannschaft gemeldete Katzenzuchten inklusive Eintragung in der österreichischen Heimtierdatenbank. Bei Nichtbeachtung drohen Strafen bis zu 3750 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 7500 Euro. So steht es auf dem Papier. An der Einhaltung dieses Gesetzes hapert es in Kärnten gewaltig, davon kann nicht nur der Tierschutz Aktiv ein Lied singen.