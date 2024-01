Auftragsmörder soll mit Stickstoff getötet werden

Hinrichtungen mit Giftspritze gescheitert

Smiths Anwältinnen und Anwälte haben bisher vergeblich Einspruch erhoben. Sie wandten sich an den Supreme Court und argumentierten mit dem achten Zusatzartikel der US-Verfassung, der „grausame und ungewöhnliche Strafen“ verbietet. Der Mörder hätte bereits 2022 mit einer Giftspritze hingerichtet werden sollen. Dem Personal gelang es damals aber nicht, die dafür nötige Kanüle in seinen Arm zu legen. Der 58-Jährige wurde nach mehreren Stunden, in denen er angeschnallt auf einem Exekutionstisch lag, wieder in seine Zelle gebracht.