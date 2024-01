Abgebranntes Auto: Käufer bleibt auf Kosten sitzen

Auto in Vollbrand

Der Lenker hielt sofort an und wählte den Notruf. Fünf Minuten später kamen zum Rauch auch noch Flammen. Und als die Feuerwehr eintraf, stand das „neue“ Auto bereits in Vollbrand. Vom Mazda blieb nicht viel übrig: „Auch der Innenraum ist ausgebrannt, das Auto ist ein Totalschaden“, berichtet Kommandant Jürgen Sturm vom Einsatz. Die Florianis der Feuerwehren Laakirchen und Steyrermühl löschten den Pkw unter schwerem Atemschutz.